Candidata trans norte-americana desqualificada para eleições primárias no estado de Ohio por omitir nome de nascença

A candidata trans norte-americana Vanessa Joy foi desqualificada no processo de candidatura às eleições primárias no estado de Ohio, Estados Unidos, por ter omitido, inadvertidamente, o seu nome de nascença.Apesar de ter reunido as assinaturas suficientes para entrar na corrida pelos democratas, Vanessa Joy foi retirada por uma questão legal do estado do Ohio, de 1990, que determina que um candidato tem de divulgar e apresentar qualquer alteração feita ao nome nos últimos cinco anos.Vanessa Joy fez a alteração legal do nome e do certificado de nascença em 2022 e diz que desconhecia aquele requisito para avançar com a candidatura, considerando que pode ser uma barreira para outras pessoas trans que também se queiram candidatar."Se eu soubesse que tinha de por o meu ‘nome morto’ nas minhas petições [de recolha de assinaturas] eu teria feito, porque era importante para mim ser eleita. Mas para muitos pode ser visto com um entrave, porque não querem ver os seus nomes antigos", disse.Vanessa Joy foi uma de quatro pessoas trans que se candidataram às primárias em Ohio, como resposta, escreve a Associated Press, às fortes restrições propostas naquele estado aos direitos das pessoas LGBTQI+.