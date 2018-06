Participantes não vão ser julgadas apenas pela aparência física.

18:40

Não somos um desfile, somos uma competição. Não vamos julgar as nossas candidatas pela sua aparência física. Isto é [um passo] enorme", revelou ainda Gretchen Carlson, presidente da direção do concurso, no programa "Good Morning America".



O desfile em biquíni vai ser substituído por um painel de entrevistadores que irão colocar perguntas a cada uma das candidatas.



"Estamos a viver uma revolução cultural no país com as mulheres a ganharem a coragem de se manifestarem e fazerem as suas vozes serem ouvidas em diversos assuntos", afirmou Gretchen Carlson.















As candidatas a Miss América vão deixar de desfilar em biquíni. Esta parte da competição vai ser eliminada, anunciou a organização esta terça-feira, adiantando ainda que vão ser aceites no concurso mulheres com corpos de "todas as formas e tamanhos".Deste modo, a aparência física deixará de ser a principal característica em avaliação, dando lugar a que as mulheres possam vestir "o que quiserem" durante o programa.