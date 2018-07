Candidato a deputado executado no Brasil

Nicó do Cimento ainda foi transportado com vida para um hospital de Carpina, mas não resistiu aos ferimentos.

Um vereador e candidato a deputado federal nas eleições do próximo mês de outubro foi assassinado esta sexta-feira em Carpina, cidade no interior do estado brasileiro de Pernambuco.



Cosme Alves da Silva, de 44 anos, conhecido como Nicó do Cimento, foi morto com tiros na cabeça.

De acordo com as primeiras informações da polícia local, o vereador, eleito pelo Partido da República, PR, pelo qual também era candidato a deputado, foi morto à saída de uma associação de moradores, o Clube das Mães, no bairro Santo António. Dois homens numa mota aproximaram-se do político assim que ele deixou o edifício e dispararam à queima-roupa várias vezes.

Nicó do Cimento ainda foi transportado com vida para um hospital de Carpina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. Nada lhe foi roubado nem à associação, que ele tinha fundado, e a polícia trabalha com a hipótese mais provável de se ter tratado de uma execução encomendada, provavelmente por motivos políticos.