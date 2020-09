Candidato à presidência da Guiné criticado por manter relação com 'Kim Kardashian africana'

Moussa Sandiana Kaba, um cantor guineense mais conhecido como ‘Grand P’, anunciou a sua candidatura à presidência da Guiné, avança o jornal britânico Daily Star. Por sua vez, a noiva Eudoxie Yao, conhecida como a 'Kim Kardashian africana', revelou que irá gerir a sua campanha. A relação do casal dá nas vistas devido à diferença de altura entre ambos.

'Grand P' nasceu com progéria, uma doença genética rara que afeta a sua estatura física, enquanto que Eudoxie Yao é uma modelo plus-size marfinense.

A novidade gerou muita polémica na Internet, com alguns internautas a acusar a relação de ser apenas uma estratégia de marketing e outros a referirem que "o tamanho não importa".

Para se candidatar às eleições presidenciais da Guiné marcadas para o próximo dia 18 de outubro, Moussa criou o seu próprio partido: Amour Consideration et Unite (ACU).

Também a companheira pretendia concorrer à presidência do seu país, a Costa do Marfim, mas a sua candidatura foi rejeitada. "Mesmo que não seja presidente da Costa do Marfim, posso ser a Primeira Dama da Guiné. Acredito nisso", referiu na sua conta da rede social Instagram.



O casal planeia 'dar o nó' em janeiro de 2021.