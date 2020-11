Candidato a vereador no Brasil baleado na rua durante direto

Um candidato a vereador na cidade brasileira de Guarulhos, vizinha a São Paulo, foi baleado duas vezes ao vivo e no meio da rua esta segunda-feira quando fazia uma live defendendo propostas para a sua cidade visando as eleições municipais brasileiras que se realizam no próximo domingo, 15 de Novembro.Ricardo Moura, de 40 anos, do Partido Liberal, levou dois tiros, um num ombro e outro numa perna. Após receber o primeiro tiro, que se ouve nítidamente no vídeo, Ricardo caiu e o telemóvel com que fazia a gravação deixa de o focar. Mas, mesmo sem a imagem, ainda dá para ouvir o segundo disparo, feito quando o político já estava no chão.Levado para o Hospital Geral de Guarulhos, Ricardo Moura foi operado e teve alta. Mas horas depois, já em casa, começou a passar mal e foi internado novamente, desta feita num outro hospital, onde continuava esta terça-feira. O atirador foi um homem que se aproximou silenciosamente do candidato e se pôs em fuga rapidamente após os disparos. Ele não aparece nas imagens e usava um capuz que lhe cobria completamente as feições.Esta terça-feira, um outro candidato às municipais foi alvo de atentado em Escada, cidade no interior do estado de Pernambuco, no nordeste brasileiro. Klaus Lima, candidato a autarca de Escada, foi ferido num braço quando seguia na sua carrinha numa estrada da zona rural e foi abordado por um motociclista, que disparou três tiros contra o veículo do político. Esta campanha municipal já é uma das mais violentas de sempre no Brasil. Não há dados oficiais nacionais, mas levantamentos feitos pela imprensa dão conta de que mais de 30 candidatos a vereador e autarca tenham sido mortos e outros 20 feridos em atentados em todo o Brasil.