Candidato chileno da extrema-direita recorre à justiça se votação for renhida

O candidato de extrema-direita do Chile a Presidente da República, José Antonio Kast, disse este domingo que se o resultado entre os dois candidatos for inferior a 50 mil votos, as eleições serão "resolvidas nos tribunais eleitorais".

"É uma eleição renhida, temos de esperar pelo resultado. Um resultado é o emitido pelo Servel (Serviço Eleitoral), mas se esse resultado for muito próximo, é evidente que os responsáveis pela mesa têm um papel a desempenhar e isto poderia chegar a ser resolvido nos tribunais eleitorais", disse o líder do Partido Republicano, após ter ido votar, no sul de Santiago.

Kast, de 55 anos, que venceu a primeira volta em novembro, por apenas dois pontos, disputa a presidência chilena com o antigo líder estudantil e congressista de esquerda Gabriel Boric.