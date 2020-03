Candidato democrata Pete Buttigieg fora da corrida à presidência dos Estados Unidos

Pete Buttigieg, candidato do Partido Democrata nas eleições norte-americanas, está fora da corrida à Casa Branca. De acordo com uma pessoa próxima da sua campanha ao New York Times, o antigo mayor de Indiana tem planos para afastar-se dos restantes concorrentes depois de uma derrota nas primárias deste sábado na Carolina do Sul, que sinalizaram a sua inabilidade de conseguir votos em estados mais uniformes em questões de raça.



Com 38 anos, o candidato seria o mais jovem e o primeiro presidente norte-americano abertamente gay. Buttigeig havia vencido na primeira ronda de votos, no caucus realizado no estado de Iowa, e conseguido um forte segundo lugar em New Hampshire, atrás do senador de Vermont, Bernie Sanders.





Em Nevada, Buttigieg ficou num distante terceiro, num estado dominado por eleitores de ascendência latina. Nas mais recentes primárias, na Carolina do Sul onde eleitores negros compõe a maioria do eleitorado democrata, o antigo mayor foi apenas quarto, com cerca de 3%.

Depois de angariar mais de 68 milhões de euros para a sua campanha em 2019, Buttigieg gastou quase todas as suas poupanças em Iowa e New Hampshire e enfrentava uma campanha de costa-a-costa para a "Super Terça-Feira", onde são decididos um terço dos delegados incumbidos de escolher o candidato democrata à Casa Branca, com quase nenhuns fundos e a precisar de 15% dos votos para não perder terreno para os restantes candidatos - Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden, Amy Klobuchar e Michael Bloomberg.