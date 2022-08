Candidato do PRS votou em Angola com "sentimento de alegria" e pede afixação das atas

O candidato do Partido de Renovação Social (PRS) a Presidente da República de Angola, Benedito Daniel, votou esta quarta-feira às 09h00 locais, e manifestou "sentimento de alegria e de dever cumprido", exortando à afixação das atas sínteses nas assembleias.

"O sentimento é de alegria, é um dever cumprido e hoje é dia de festa, tínhamos de votar, viemos e exercemos o nosso direito de voto e esperamos que os cidadãos também possam exercer o seu direito de voto", afirmou o líder do PRS, após exercer o seu direito de voto na assembleia 1.377, no Instituto Superior Politécnico do Bita, em Luanda.

Benedito Daniel disse também esperar que a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) possa corresponder às expetativas dos eleitores.

"Pode haver esta ou aquela questão, mas esperamos que se possa afixar nas assembleias de voto as atas sínteses que revelam os resultados efetivos da votação", exortou o candidato dos renovadores sociais.

As assembleias de voto abriram oficialmente as 07h00 locais (mesma hora em Lisboa).

As quintas eleições gerais em Angola perpetuam a disputa entre os dois principais partidos do país, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, Governo) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, oposição), que tentam conquistar a maioria dos 220 lugares da Assembleia Nacional.

João Lourenço, atual Presidente, tenta um segundo mandato e tem como principal adversário Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA.

No total, concorrem oito formações políticas que tentam conquistar o voto dos 14,4 milhões de eleitores. As cerca de 13 mil assembleias de voto no país e diáspora vão estar abertas entre as 07h00 e as 17h00 (mesma hora em Lisboa).

O processo eleitoral, que tem cerca de 1.300 observadores nacionais e internacionais, tem sido criticado pela oposição, considerando-o pouco transparente.