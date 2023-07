Candidato do Vox prevê resultado "heroico" do partido nas eleições espanholas

O candidato do Vox à presidência do governo espanhol, Santiago Abascal, afirmou este domingo que o partido irá ter um resultado "heroico" nas eleições e incentivou os eleitores a votarem por uma "mudança de rumo" em Espanha.

Depois de exercer o direito de voto no Colégio Cristo Rey, em Madrid, onde se deslocou por volta das 11h15, garantiu aos jornalistas que espera uma "mobilização massiva" para que os espanhóis "decidam o seu futuro", algo que, na sua opinião, não acontecia "há muito tempo".

Espanha vota este domingo em eleições legislativas com as últimas sondagens a darem a vitória da direita e a derrota do atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez.