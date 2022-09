Candidatos criticam aproveitamento político de Bolsonaro no funeral de Isabel II

Os candidatos às eleições presidenciais brasileiras criticaram esta segunda-feira o aproveitamento político e eleitoral do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, durante a estadia em Londres por ocasião do funeral de Isabel II.

"Mais uma vez, constata-se que Bolsonaro não foi a Inglaterra por solidariedade ou por homenagem sincera à rainha Elizabeth II. Bolsonaro manteve do outro lado do Atlântico sua campanha eleitoral em tempo integral, num flagrante desrespeito ao luto de toda uma nação", denunciou a senadora e candidata às eleições presidenciais de 2 de outubro Simone Tebet.

Lula da Silva, ex-Presidente brasileiro e primeiro classificado nas intenções de voto para as presidenciais de 2 de outubro, já havia criticado no domingo o comportamento de Jair Bolsonaro.