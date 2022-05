Candidatos de Trump com sortes diferentes nos Estados Unidos

As primárias desta semana foram um primeiro barómetro da influência do ex-Presidente Donald Trump no Partido Republicano, e os resultados não são conclusivos. Dos candidatos apoiados por Trump que foram a votos na terça-feira, dois confirmaram a nomeação para disputar as eleições intercalares de novembro e outros dois foram derrotados.









A nota mais negativa da noite para Trump foi a derrota do congressista Madison Cawthorn, que fracassou na batalha pela reeleição pela Carolina do Norte devido a uma série de escândalos. Cawthorn, de 26 anos e confinado numa cadeira de rodas, é o mais jovem membro do Congresso e era uma estrela em ascensão no partido. Trump defendeu-o até ao fim, mas perdeu para Chuck Edwards, de 61 anos. Um vídeo em que surge nu na cama com um amigo e o facto de ter dito que foi convidado por líderes republicanos para orgias de sexo e cocaína ditaram o seu descrédito. Além disso, tentou por duas vezes entrar armado em aviões e chamou “bandido” ao Presidente da Ucrânia.

Além dele, a vice-governadora do Idaho, Janice McGeachin, falhou a nomeação para disputar a chefia do estado ao titular em exercício, Brad Little.





Doug Mastriano, candidato a governador da Pensilvânia e Tedd Budd, candidato ao Senado pela Carolina do Norte, venceram. Ainda na Pensilvânia, falha técnica adiou os resultados da corrida entre Mehmet Oz, apoiado pelo ex-Presidente, e David McCormick.