Candidatos democratas à Casa Branca pressionam Israel sobre criação de Estado palestiniano

Vários candidatos democratas à Casa Branca comprometeram-se a pressionar Israel sobre um acordo de paz para à criação de um Estado palestiniano, em contraste com a posição do atual Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Exigimos que o Governo israelita se sente com o povo palestiniano e negocie um acordo que funcione para todas as partes", declarou na segunda-feira o senador do Vermont Bernie Sanders, numa conferência de imprensa da organização J Street.

"Não é antissemita dizer que o Governo de [Benjamin] Netanyahu é racista. É um facto", disse o político, que acusou o primeiro-ministro israelita e Donald Trump de atiçarem divisões.