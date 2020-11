Candidatos redobram esforços na reta final para as eleições nos EUA

Donald Trump e Joe Biden iniciaram esta sexta-feira uma verdadeira maratona de comícios pelo Midwest, numa última tentativa de conquistar votos antes das eleições de terça-feira. Coincidentemente, o roteiro levará os dois candidatos a alguns dos estados mais atingidos pela segunda vaga da pandemia, assunto que certamente irá dominar os discursos nesta reta final da campanha.Trump tem comícios agendados no Michigan, Wisconsin e Minnesota, estados importantes na corrida à Casa Branca e onde Joe Biden segue na frente das sondagens. Já o candidato democrata arrancou no Iowa um périplo pelo Midwest na companhia do ex-presidente Barack Obama, um apoio de peso nesta ponta final de uma campanha que irá terminar segunda-feira na Pensilvânia.Com a pandemia a bater recordes na América, Biden voltou ontem a acusar Trump de "desistir de combater o vírus", enquanto o presidente reiterou a garantia de que o país está a "dobrar a curva".