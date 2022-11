Candidatos Republicanos culpam-se mutuamente por resultados nas eleições nos EUA

O Partido Republicano dos EUA está a sofrer as ondas de choque dos resultados das recentes eleições intercalares, em que não conseguiram o controlo do Senado, com os candidatos a culparem a má gestão dos dinheiros de campanha.

Naquelas que foram as mais caras campanhas da história das eleições intercalares dos Estados Unidos - gastaram-se mais de 16 mil milhões de dólares (cerca de 15 mil milhões de euros) nas milhares de candidaturas para a Câmara de Representantes e para o Senado - os Democratas foram os vencedores não apenas no número de votos, mas também nos gastos, com os seus candidatos a sistematicamente serem mais eficazes na angariação e no uso do dinheiro.

Duas semanas e meia depois das eleições de oito de novembro - e apesar de ter conquistado a maioria na Câmara de Representantes - o Partido Republicano ainda está a digerir os resultados abaixo das expectativas, com tentativas de explicação que provocam cisões e mal-estar, sobretudo entre a ala mais moderada e a mais radical, que está ao lado do ex-Presidente Donald Trump.