Chanceler alemã apanhada a dormitar durante reunião online. Veja as imagens

A chanceler alemã Angela Merkel protagonizou um momento insólito, esta quarta-feira quando, durante uma reunião por videoconferência, quase adormeceu a ouvir cidadãos alemães.Após ouvir pais de alunos, artistas e sócios-gerentes afetados pela Covid-19, Merkel foi 'apanhada' pelas câmaras a fechar os olhos durante alguns momentos.Na reunião, a chanceler avisou que mais pessoas necessitam de estar vacinadas contra a Covid-19 antes de as restrições serem levantadas no país. Já na terça-feira, Markel anunciou que o governo alemão está a fazer tudo para evitar um novo confinamento no outono e sublinhou a necessidade de manter as regras de distanciamento, assim como outras de prevenção da transmissão do coronavírus, até uma maior percentagem de alemães estar vacinada.