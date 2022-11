Cantão e Zhengzhou aliviam medidas após manifestações

As autoridades chinesas levantaram esta quarta-feira parcialmente as restrições anticovid em várias zonas das cidades de Cantão e Zhengzhou, apesar do elevado número de infeções e após protestos em várias partes do país contra as medidas.

Alguns distritos da cidade meridional de Cantão (ou Guangzhou) podem beneficiar do levantamento de algumas das medidas mais restritivas contra a covid-19, anunciaram as autoridades locais, segundo a agência espanhola Europa Press.

"Os confinamentos, se estabelecidos, devem ser levantados rapidamente e devem ser terminados quando necessário para minimizar os inconvenientes para o público", disse o vice-diretor da Comissão de Saúde de Cantão, Zhang Yi, ao jornal de Hong Kong South China Morning Post.