Cantor cabo-verdiano Mirri Lobo esteve em Portugal a apresentar o seu novo disco

Por Tiago Sousa Dias | 17:50

O cantor cabo-verdiano Mirri Lobo veio a Portugal apresentar o seu novo disco Salgadim. São 12 temas inéditos de autores já bem conhecidos e também de jovens compositores. O disco tem a produção musical de Quim Alves e foi gravado entre os Estados Unidos e Cabo Verde.

O nome do disco,Salgadim, foi escolhido porque é o título de uma das músicas. Fala da Ilha do Sal e convida as pessoas a visitá-la. "É a cereja no topo do bolo na homenagem que quis fazer à minha Ilha".

"Salgadim é a forma moderna como nos identificamos. Oficialmente um habitante do Sal é um salense, mas agora a malta jovem usa mais o salgadinho."

A apresentação do recente trabalho decorreu em diversas lojas Fnac da zona de Lisboa.