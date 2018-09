Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cantor desaparecido depois de saltar de navio de cruzeiro

Daniel Kaiser-Kueblboeck foi visto a saltar para fora da embarcação no passado domingo.

15:42

O cantor de música pop Daniel Kaiser-Kueblboeck foi dado como desaparecido depois de alegadamente ter saltado de um navio-cruzeiro na região do Canadá, no passado fim de semana.



O artista de 33 anos viajava em direção à Terra Nova quando foi visto por testemunhas a saltar da embarcação no domingo de manhã. As autoridades canadianas iniciaram de imediato à procura do cantor, no entanto, as buscas acabaram por ser canceladas esta segunda-feira, devido às baixas esperanças de encontrar a vítima com vida nas temperaturas gélidas da água nesta altura do ano.



Kaiser-Kueblboeck saltou para a fama em 2002, quando participou no concurso de talentos televisivo "Germany seeks The Superstar". Mais tarde lançou uma carreira musical a solo e participou em reality show's como o "Big Brother" e o "Let's Dance".



A família do artista divulgou um comunicado através do seu site oficial onde expressou a sua esperança por um "milagre" e pediu que fosse respeitada a sua privacidade neste momento.