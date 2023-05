Cantor Ed Sheeran ilibado de acusação de plágio em "Thinking Out Loud"

O cantor britânico Ed Sheeran foi ilibado, esta quinta-feira, do caso de plágio da melodia da canção "Let's Get It On", de Mary Gaye, ao lançar o tema "Thinking Out Loud", que teve um grande sucesso em 2014.O júri do tribunal federal de Manhattan, nos EUA, determinou que os herdeiros do co-autor de "Let's Get It On", Ed Townsend, não conseguiram provar que o músico Ed Sheeran tinha violado os direitos de autor, revela a Reuters."É devastador ser acusado de roubar a canção de alguém, quando trabalhámos tanto para ganhar a vida", referiu o compositor à saída do tribunal após o veredicto."Quero agradecer ao júri por ter tomado a decisão que ajudará a proteger o processo criativo dos autores de canções aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo", acrescentou Sheeran.O veredito foi conhecido após seis dias de julgamento e demorou menos de três horas a ser tomado.