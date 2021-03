Cantor espanhol Àlex Casademunt morre aos 39 anos vítima de acidente de carro

Morreu o cantor espanhol Àlex Casademunt, aos 39 anos, vítima de acidente de carro esta terça-feira à noite em Mataró, Barcelona.



Casademunt ficou conhecido por participar na primeira edição da Operação Triunfo em Espanha juntamente com outros artistas como David Bisbal, Chenoa ou David Bustamante.







O carro de Àlex colidiu contra um autocarro próximo a uma rotunda perto de sua casa, conforme confirmado pelos Mossos d'Esquadra ao jornal La Vanguardia. A polícia investiga as causas do acidente.



Casademunt era pai de uma menina de dois anos.



Além da Operação Triunfo, o cantor participou também no Big Brother e formou uma banda, Fórmula Abierta.



Também se lançou como artista a solo com o álbum Inquietudes, com canções como 'Jugándome la vida entero', que alcançou o topo das tabelas espanholas.