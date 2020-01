O músico norte-americano de 71 anos, David Olney, morreu no passado sábado durante uma atuação no estado da Flórida, nos Estados Unidos.O compositor de folk morreu em cima do palco e, segundo revelaram os músicos que com ele atuavam, o artista terá pedido desculpas ao público antes de sofrer o ataque cardíaco.David Olney deixa dois filhos e a sua mulher, Regine. É recordado como um grande compositor e foi importante no crescimento da música em Nashville, no Tennessee.