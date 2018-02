Cantora angolana detida pela polícia por simular o próprio rapto

Agente chegou a anunciar que a artista estava sequestrada e sob ameaça de violação.

Por Lusa | 25.02.18

A cantora angolana Flor de Raiz foi detida pela Polícia Nacional de Angola por ter "forjado o próprio rapto", pelo qual exigia o pagamento de um resgate de dois milhões de kwanzas (7.600 euros).

De acordo com uma informação divulgada este domingo pelas autoridades angolanas, a cantora, uma popular kudurista, foi detida na noite de sexta-feira, em Luanda, por agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Na versão da polícia, a cantora ligou para o próprio agente "dando-lhe a conhecer que foi vítima do crime de rapto" e que "estava sob o poder dos marginais, que lhe queriam violar sexualmente".



No sábado, a própria cantora recorreu às redes sociais para desmentir a notícia do seu rapto, que circulava em Angola: "Não se preocupem com o que estão a ouvir, foi um mal entendido, é só fofoca, outros até estão a dizer que me violaram, mas é tudo mentira", disse a cantora numa mensagem em vídeo



Segundo o site Angorussia, uma hora antes do vídeo ser publicado, o músico e amigo de Flor Pai Profeta fez uma publicação sobre o caso. apontou os kuduristas Da Beleza e Noite e Dia, como os responsáveis pela brincadeira que o mesmo considerou de mal gosto e sem nexo.