Cantora brasileira morre aos 41 anos após fazer lipoaspiração

A cantora e pastora brasileira Fernanda Daibert, mais conhecida por Fernanda Fé, de 41 anos, morreu esta sexta-fera em Belo Horizonte, no Brasil.Segundo avança a Globo, a mulher, casada com o ex-jogador Marcos Venâncio que chegou a atuar no Paris Saint-Germain, terá sofrido uma embolia pulmonar, segundo um amigo da família, Alex Dias, citado pelo site G1.No final de agosto, Fernanda Fé, que deixa três filhos, havia sido submetida a uma lipoaspiração, sendo que quatro dias depois teve complicações e chegou a ir a três hospitais.O marido, que agora é agente de futebol, agradeceu as mensagens de apoio nas redes sociais.