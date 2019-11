Cantora brasileira Xuxa revela abusos sexuais sofridos em criança

A cantora e apresentadora brasileira Xuxa, a eterna "Rainha dos Baixinhos", atualmente com 56 anos, revelou numa coluna que escreve para uma revista feminina os diversos abusos sexuais que sofreu quando era criança. Segundo o texto da artista, o primeiro abuso aconteceu na sua própria casa, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, onde nasceu, quando tinha quatro anos de idade.

Xuxa relembra que nessa época existia o hábito de misturar vinho, água e açúcar e dar às crianças. Como tem intolerância ao álcool, dormia mais do que os irmãos. Juntamente com alguns amigos mais próximos, deitavam-se no chão, em cima de um edredão, para fazerem a sesta. Um dia, relembra a artista na sua coluna, acordou com uma barba a arranhar-lhe o rosto e depois sentiu que tinham introduzido algo desagradável, com gosto de urina, dentro da sua boca, mas quando contou às outras crianças ninguém acreditou e disseram-lhe que tinha sonhado.

Noutras ocasiões, as crianças viajavam no banco de trás da carrinha da família. Nessa altura, já com seis anos e na companhia de primos e amigos já pré-adolescentes, era comum sentir mãos nas suas partes íntimas, e por vezes era penetrada com dedos, o que lhe causava dor. Com medo do que pudesse acontecer, revela Xuxa na sua narrativa, não chorava nem fazia queixa aos pais, que não se apercebiam de nada.

Ainda de acordo com o testemunho de Xuxa, os abusos por pessoas próximas à família e até por um professor continuaram até ter 13 anos. Aos 11, por exemplo, um dos seus professores pediu-lhe para ir ao quadro escrever algumas frases antes dos outros alunos entrarem na sala. Enquanto estava estava de costas, o docente masturbou-se.

Num outro episódio relatado por Xuxa, o agressor sexual foi o então namorado da avó, um homem mais velho do que ela, nessa altura ainda pré-adolescente. Quando ia a casa da avó, e enquanto esta costurava numa outra divisão, o homem acariciava-a nas partes íntimas e, ao tomar banho, deixava a porta da casa de banho aberta para que a criança o visse nu.

Um dos últimos abusos, aos 13 anos, foi, segundo a cantora e apresentadora, cometido pelo melhor amigo do pai na época, que a levou para uma casa que tinha acabado de construir e ainda estava vazia. O homem terá colocado as mãos dentro da roupa dela e tentou empurrá-la contra uma parede, mas Xuxa conseguiu fugir do agressor.



A artista revela agora que não contou nada nem aos pais, que provavelmente acabariam por discutir e divorciar-se, pois o abusador era muito amigo do pai, nem ao irmão mais velho, que muito provavelmente iria tentar defendê-la e matar o homem, destruindo assim a vida.

Esta divulgação dos vários abusos que sofreu não foi uma estreia. Há alguns anos, ao encabeçar uma campanha contra o abuso sexual de crianças e por tomada de medidas de prevenção contra esses crimes, Xuxa já tinha contado parte do que sofreu no programa "Fantástico", da Tv Globo.Agora, a apresentadora voltou a falar sobre o assunto e revelou alguns detalhes daquilo que sofreu, alertando mães e pais para os perigos que as suas filhas correm e para que estejam atentos a qualquer mudança de comportamento, que pode significar terem sido vítimas de um abuso.