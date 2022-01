Cantora checa morre após contrair Covid-19 de propósito para obter certificado de vacinação

Uma cantora checa de música folk morreu este domingo, aos 57 anos, após ter contraído Covid-19 propositadamente.Hanka Horká, vocalista da banda Asonance, pretendia obter o passaporte sanitário da Covid-19 sem a vacinação.Em declarações à rádio pública checa, o filho Jan Rek revelou que a mãe ficou infetada depois de se ter exposto ao vírus de forma voluntária, visto que o marido e o filho - vacinados - ficaram infetados ainda antes do Natal. "Preferiu contrair a doença do que vacinar-se", admitiu Jan.Dias antes de morrer, Horka vangloriou-se de ter sobrevivido à doença e poder frequentar espaços onde era necessário apresentar o comprovativo de vacinação.Na República Checa o certificado de vacinação ou de recuperação é obrigatório para aceder a eventos culturais e deportivos, assim como para viajar e entrar em bares e restaurantes.Jan Rek acredita que foi um movimento anti-vacinas que fez com que a mãe não se quisesse vacinar. "Sei exatamente quem a influenciou. Deixa-me triste que acreditasse mais em estanhos do que na própria família", lamentou.