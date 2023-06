Cantora Susan Boyle conta que sofreu AVC durante regresso ao 'The Britain's Got Talent'

Depois da atuação, Susan, de 62 anos, contou que sofreu um AVC. "É ótimo voltar aqui. É muito especial para mim, principalmente porque sofri um pequeno AVC em abril e lutei para voltar aos palcos e consegui", disse.







A cantora voltou a subir ao palco para se juntar aos concorrentes e cantar 'Do You Hear The People Sing?'.



A cantora britânica Susan Boyle, que ficou famosa depois da atuação no 'The Britain's Got Talent' em 2009, anunciou que sofreu um AVC em abril deste ano. A cantora voltou a subir ao palco do programa, este domingo, que a tornou famosa para cantar a música com que fez a audição, em 2009, 'I Dream A Dream' dos