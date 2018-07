Cão ajuda dono a empurrar cadeira de rodas pela rua

O momento enternecedor foi captado por uma condutora que ia a passar no local.

Um vídeo, tornado público, mostra o momento comovente onde um homem em cadeira de rodas é empurrado pelo seu cão nas Filipinas.





As imagens mostram Danilo Alarcon, de 46 anos, a fazer o seu caminho numa rua na cidade de Davao, com a ajuda do seu fiel animal de estimação "Digong".

O cão, com sete meses de idade, pode ser visto a seguir o seu dono e a empurrar a cadeira de rodas, sem nunca o deixar para trás.

Danilo Alarcon perdeu a capacidade de andar desde que sofreu uma grave lesão na coluna num acidente de mota, há alguns anos atrás.

A senhora que filmou confessa que viu o momento comovente ao regressar a casa com o marido, e não se conteve em captar o momento em vídeo.