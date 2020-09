Cão ataca dono até à morte enquanto homem está a ter ataque epilético

Um cão mordeu o dono até à morte depois do homem, de 35 anos, ter desmaiado durante um ataque de epilépsia. Jonathan Halstead morreu dentro de casa em Shaw, perto de Oldham, no Reino Unido, após



O cruzamento de Staffordshire Bull Terrier e Bull Mastiff causou "graves ferimentos no pescoço" a Halstead, antes de arrastar o dono para debaixo da cama. O animal também reagiu mal à presença dos paramédicos quando estes chegaram ao local.







No entanto, o pai da vítima lembra-se do dia em que tudo aconteceu. A família preparava-se para viajar quando ouviu um grande barulho. "Estava no quarto a vestir-me quando ouvi um barulho enorme. Ele estava deitado, absolutamente reto e imóvel, no chão. Quando Jonathan tinha ataques de epilépsia, Bronson costumava ladrar para tentar ter uma resposta por parte dele e eu sempre achei melhor não interferir nisso", disse ao jornal britânico Daily Mail.



"Eu acho que a ideia não era magoá-lo, mas foi o que aconteceu", continuou o pai da vítima.



Halstead continuou a recordar o dia, afirmando que foi naquele momento que chamou a polícia e os paramédicos. Quando regressei, encontrei Bronson "deitado ao lado de Jonathan" a lamber-lhe o peito. "O cão não deixava ninguém entrar ali". O cão acabou por ser abatido.



Halstead sofria de epilepsia desde os 11 anos e adotou Bronson quando ainda era um cachorro, em 2013.