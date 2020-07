Cão chora morte do dono e permanece junto das cinzas

São milhares as histórias emocionantes que diariamente mostram a relação entre os seres humanos e os animais.



É o caso de um cão, em Sinaloa, no México, que se recusou a abandonar as cinzas do dono falecido.





Mi perro dormía a un lado de mi papá , el lo sacaba a pasear todos los días sin falta y cuando nos entregaron sus cenizas mi perro no se despegó ni un segundo y lloraba, así que no me digan que los animalitos no sienten ?? pic.twitter.com/nNJNd87jPZ — gabriela mondaca (@gaby_mmc) July 17, 2020

O momento emotivo foi partilhado na rede social Twitter pela filha do falecido, Gabriela Mondaca."O meu cão dormia ao lado do meu pai e ele levava-o a passear todos os dias sem falhar. Quando nos deram as cinzas, o cão não descolou nem por um segundo e chorou", revelou Mondaca, que partilhou duas imagens do animal junto ao altar. A publicação tornou-se viral e conta já com mais de 72 mil gostos e quase sete mil 'retweets'.