Cão de Joe Biden morde funcionário da Casa Branca

O cão do presidente norte-americano, Joe Biden, mordeu um funcionário da Casa Branca na passada segunda-feira.



A informação foi avançada pelo secretário de imprensa da primeira Dama, Jill Biden, à Fox News. De acordo com Michael de Rosa, Major está ainda a adaptar-se à nova vida, tendo mordido um funcionário do Serviço Nacional de Parques.





"Por excesso de cautela, a pessoa em causa foi vista pelo WHMU e depois voltou ao trabalho sem ferimentos", revelou o secretário ao canal de televisão norte-americano.

Esta não é, contudo, a primeira vez que o pastor alemão de três anos morde alguém. Major atacou um funcionário dos Serviços Secretos, que teve necessidade de tratamento hospitalar, no início do mês de março.

Após o primeiro incidente, Joe Biden confirmou ao Good Morning America ??que o animal iria para um centro de treino, juntamente com outro cão da mesma raça, Champ, de 13 anos.



Os animais foram enviados para Wilmington, em Delaware, para serem treinados por um amigo da família, e regressaram já à Casa Branca.