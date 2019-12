Cão de um ano morre amarrado e sem água durante onda de calor na Austrália

Um cão de um ano morreu depois de ter sido deixado amarrado, sem água e sombra, durante uma onda de calor na Austrália.



Segundo um comunicado da organização animal australiana RSPCA, "Um cão morreu e outros animais foram encontrados sem água e qualquer tipo de sombra. Com esta atitude, a população continua a ignorar os riscos extremos durante as ondas de calor", afirma a associação que investiga o caso.





A região do sul da Austrália registou 34 graus esta terça-feira. Está previsto que os termómetros atinjam os 42 graus Celsius nos próximos dias.A RSPCA tem recomendado manter os animais no interior das habitações com ar condicionado. Uma vez no exterior, os mesmos devem ter acesso a sombra e água.Nos últimos dias, o inspetor da organização que cobre a área da Península de Eyre (sul da Austrália) não tem tido mãos a medir com a quantidade de ocorrências sobre negligência animal durante a onda de calor que afeta o país.