Cão do exército mexicano morre a salvar sobreviventes nos escombros na Turquia

Morreu Proteo, um dos dez cães especializados em buscas e salvamento enviados pelo México para ajudar no resgate das vítimas dos sismos na Turquia. A notícia foi avançada pela secretaria da Defesa Nacional do México no Twitter.

"Cumpriste com a tua missão como membro da delegação mexicana na busca e resgate dos nossos irmãos na Turquia. Obrigado pelo teu trabalho heroico!", escreveram.

O exército mexicano dedicou um minuto de silêncio em homenagem a Proteo, que morreu durante o trabalho de resgaste nos escombros dos sismos na Turquia.