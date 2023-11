Cão encontrado junto ao corpo do dono que estava desaparecido há meses nas montanhas no Colorado

Um cão, de raça Jack Russell Terrier, foi encontrado perto do cadáver do dono que estava desaparecido há meses nas montanhas de San Juan, no sul do Colorado, nos EUA. A informação foi avançada no Facebook da Taos Search and Rescue.Finney foi resgatado dia 30 de outubro depois de um caçador descobrir o corpo de Rich Moore, o seu tutor. O animal tinha perdido cerca de metade do seu peso corporal, mas estava estável."A lealdade daquele cão leva-nos às lágrimas", disse uma das mulheres envolvidas no resgate de Finney.Rich Moore, de 71 anos, iniciou dia 19 de agosto a caminhada pelas montanhas com Finney. O objetivo era o de chegar ao topo do Blackhead Peak, mas acabou por não voltar a dar notícias.As equipas de resgate indicaram à CNN que tudo indica que Finney tenha sobrevivido a beber água de riacho e comer pequenos animais, como ratos ou esquilos.