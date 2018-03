Cão espera à frente do hospital dono que morreu há quatro meses

Animal está a comover funcionários e pacientes da unidade hospitalar brasileira.

Um cão está a comover funcionários e pacientes de um hospital na cidade brasileira de Belo Horizonte pela sua fidelidade ao dono.

O animal espera há quatro meses em frente à unidade hospitalar pelo dono que morreu em outubro.

De acordo com o site brasileiro G1, o dono do cão era um sem-abrigo de 59 anos que morreu depois de ser esfaqueado durante uma discussão, no dia 31 de outubro. Apesar de ter dado entrada no hospital, o homem acabou por não resistir aos ferimentos. Desde aí, que o cão, que não tem nome, vai e volta todos os dias ao local.

O animal chamou a atenção da advogada Cristiane Sardella que publicou, nas redes sociais, fotos do cão deitado no tapete da entrada do hospital.

"A espera dele é em vão, mas o amor que nutre pelo dono é eterno", escreveu na legenda das imagens que deram a volta ao mundo nos últimos dias.

O cão chegou a ser levado para um canil, mas voltou a fugir para o hospital onde o dono morreu.