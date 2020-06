Cão espera mais de três meses em hospital da China por dono que morreu infetado com coronavírus

O cão de um doente com coronavírus esperou pacientemente pelo dono, todos os dias, durante mais de três meses, à porta de um hospital chinês.



Segundo o New York Post, o homem acabou por morrer após cinco dias de internamento.



O cão conquistou o coração dos trabalhadores do hospital depois que chegou à unidade hospitalar com o seu dono idoso durante o pico da pandemia de coronavírus em fevereiro.

Sem saber que dono não voltaria, o cão de sete anos esperou no Hospital Taikang durante mais de três meses. Funcionários e pacientes acabaram por alimentá-lo durante este período.



Wu Cuifen, que administra um supermercado no primeiro andar do hospital, disse que tinha conhecimento do internamento do dono do animal. Tentou mandar o cão para longe do hospital, mas sem sucesso. Wu Cuifen decidiu por isso cuidar temporariamente do cão, chamando-o de Xiaobao, que traduzido significa "pequeno tesouro".

"O dono faleceu, mas Xiaobao não sabia e ficou pelo hospital à sua procura", referiu o logista, afirmando que o animal foi "incrivelmente leal".

Cuifen acabou por se familiarizar com o animal, levando-o para a loja. "Todas as manhãs, quando eu abria, Xiaobao estava lá à minha espera".



Wu disse que o cão se recusou a deixar o hospital, mesmo quando o deixavam deliberadamente num lugar distante. O animal voltava para o Hospital Taikang e esperava pacientemente.

Alguns pacientes acabaram por reclamar a presença do cão. Os enfermeiros entraram em contato com a Associação de Proteção a Pequenos Animais de Wuhan, que acolheram Xiaobao. O cão procura agora uma nova família.