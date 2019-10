Cão ferido na operação para matar líder do Daesh já recuperou e voltou ao serviço

Um cão usado pelos militares norte-americanos que tinha ficado ferido na operação que conduziu à morte do líder do grupo que se designa por Daesh já recuperou e está de volta ao serviço ativo.

O general Mark Milley disse à comunicação social que o animal, cujo nome não revelou nem a linhagem durante as suas declarações, "realizou um serviço tremendo" ao detetar e perseguir Abu Bakr al-Baghdadi num túnel debaixo do complexo onde habitava.

Al-Baghdadi fez-se explodir, uma ação que provocou a morte a três crianças e aparentemente feriu o cão. Milley adiantou que o cão tinha ficado "ligeiramente ferido", mas está a recuperar e voltou ao serviço ativo em local que não revelou.