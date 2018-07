Cão herói é homenageado por equipa de beisebol

Animal ficou célebre por ter salvado a sua dona de um ataque de uma cascavel.

O pequeno herói de quatro patas que salvou a sua tutora de ser mordida por uma cascavel pondo-se à sua frente e sofrendo o golpe em vez dela, foi homenageado pela equipa de beisebol Diamondback, conta a Sábado.

Todd, de 6 meses, visivelmente recuperado das suas lesões no focinho, usou um pequeno casaco da equipa desportiva e um laço no pescoço durante a "cerimónia" no passado domingo, recebendo muitas carícias dos membros dos Diamondback e da equipa técnica.



O cão da raça Golden Retriever esteve presente no meio do campo de Chase Field no Arizona, EUA, antes do jogo da equipa começar e pôde assistir ao mesmo a partir das bancadas VIP.

Paula Godwin, tutora de Todd, revelou que o cachorro está a recuperar "muito bem" dos seus ferimentos.