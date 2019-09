Cão morre após alertar a família de que a casa estava a arder

Um cão morreu esta terça-feira na Florida, Estados Unidos, ao ajudar a salvar a sua família de um incêndio em casa.

Leroy Butler, o dono do animal, afirma que acordou por volta das duas da manhã quando ouvir soar um breve ‘bip’, que seria o alarme de incêndio.

Foi nesse momento que o cão Zippy decidiu soar o seu próprio alarme. "Ele andava de um lado para o outro. Era de cama em cama, de um lado para o outro", disse Butler à Fox 13.

Os móveis e o teto já estavam em chamas, mas o animal de raça Jack Russel Terrier continuou a correr pela casa e a ladrar o mais alto possível para alertar os donos.

A família quando se apercebeu do incêndio saiu de casa a correr. Leroy tentou voltar atrás para ir buscar o cão, mas as chamas já tinham consumido toda a habitação.

"O chão da sala estava em chamas, não havia sítio para ele fugir", disse o dono.

Os bombeiros de Bradenton foram chamados para apagar as chamas, mas quando encontraram Zippy já era tarde demais.

Ainda não se sabe como começou o incêndio, mas sabe-se que se espalhou no sótão, perto do ar condicionado.

Their family home is now a loss. Leroy and his children buried Zippy this morning @FOX13News #Bradenton pic.twitter.com/AS7sAdb12i