Cão morre após ser abusado sexualmente

Weichafe, foi encontrado após o ataque no sábado mas não resistiu aos graves ferimentos.Os veterinários administraram-lhe antibióticos e analgésicos mas o pequeno cão não sobreviveu."Este pequeno animal tinha várias lacerações retais e feridas também na base da cauda", disse a veterinária Claudia Concha.A médica continuou: "Foram feitas radiografias que mostram um aumento da parte retal, o que indica que houve uma violação".Os moradores, indignados com a situação, despediram-se do animal em lágrimas e com balões brancos durante uma missa nas ruas do bairro.Foi aberta uma investigação criminal.