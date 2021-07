Cão morre por insolação após curto passeio em dia de extremo calor

Um cão, de raça buldogue francês, morreu na sequência de uma insolação, que lhe terá provocado danos cerebrais, após um pequeno passeio num dia de extremo calor, na Escócia.



Segundo informação avançada ao Mirror, Betty deixou de responder após o passeio, que fez com a sua dona e outro cão. Agora, Laura Kyle, dona do animal, veio alertar sobre perigos de passear os animais sob altas temperaturas.





Laura avança que o cão aparentava estar bem durante a caminhada, no entanto ter-se-á sentido mal ao chegar a casa. A dona ainda deu água aos dois animais mas Betty mostrava-se pouco recetiva e prostrado. Com os sintomas do animal, a dona transportou-o de imediato ao veterinário, que disseram que o buldogue francês tinha sofrido uma insolação que lhe afetara o cérebro.