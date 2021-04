Cão pára o trânsito para salvar dona que sofria convulsão no Canadá

Clover, um cão doméstico do Canadá, salvou a dona durante o passeio diário, na cidade capital do país, após a mulher sofrer uma convulsão.



Um vídeo, que se tornou viral na internet, mostra o animal a parar o trânsito para pedir ajuda depois da mulher, Haley Moore, cair e sofrer uma convulsão.



Segundo o The Independent, o condutor do carro, que parou ao ver o cão, revelou que a atitude do animal foi "realmente impressionante". O homem saiu do veículo e prestou auxilio à mulher com o animal sempre de "olho no nele".





Haley Moore and her dog Clover were out on a walk in an Ottawa, Canada, neighborhood, when Moore's seizure began and she collapsed to the ground. That’s when the dog unleashed herself and stopped traffic to get her owner help. Moore says her rescue has rescued her! pic.twitter.com/lFhUkYQd4D