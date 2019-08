Cão polícia morre ao calor trancado em carro patrulha

Um cão polícia, chamado Ozzy, morreu depois de ter ficado fechado ao calor no interior de um carro patrulha, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos.Segundo avança a imprensa internacional, o animal foi encontrado morto após ter sido deixado dentro da viatura a 14 de agosto, segundo avançou a polícia de Long Beach, na Califórnia.De acordo com o comunicado emitido pelas autoridades, o cão morreu devido ao calor gerado dentro do carro. Os carros oficiais têm um sistema de alarme desenvolvido para estes casos, de elevadas temperaturas, mas naquele momento não estava a funcionar."O nosso departamento está de luto pela perda do Ozzy, tal como estaríamos com qualquer outro dos nossos funcionários", escreveu a polícia numa publicação no Facebook.Todos os veículos das patrulhas K-9 estão a ser revistos e os sistemas de alarme a ser novamente instalados.