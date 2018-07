Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão-polícia da Colômbia tem cabeça a prémio por 60 mil euros

Cadela usada no combate ao narco-tráfico é alvo dos traficantes.

03:30

Um cão-polícia colombiano, que ajudou as autoridades a detetar e apreender mais de 10 toneladas de cocaína, teve de ser transferido de unidade após receber várias ameaças de morte.



Traficantes locais chegaram a oferecer 60 mil euros de prémio pela cabeça do animal.



A cadela Sombra, que está ao serviço da polícia na cidade de Turbo, na região de Urabá, já ajudou a fazer cerca de 245 detenções e tornou-se um alvo a abater pelos cartéis de droga. A polícia viu-se obriga a mudá-la de cidade para evitar que fosse abatida.



Sombra está agora ao serviço no aeroporto de Bogotá, um local considerado mais seguro.