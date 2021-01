Não há dúvidas de que os cães são os melhores amigos do homem e Mao Mao, um cão da raça golden retriever, é mais uma prova disso mesmo.Mao Mao recusa-se a sair do lado do dono, Shao, que vive em Xinxiang, na China, quando este coloca a máscara para a apneia do sono. O homem sofre de pressão alta e doenças cardíacas e corre o risco de ter uma paragem cardíaca súbita, por isso tem de usar a máquina durante a noite.Apesar do dono referir várias vezes que está bem e que o animal "pode ir", Mao Mao recusa-se e mantém-se ao lado do dono enquanto este usa a máscara para respirar.