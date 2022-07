Cão 'rende-se' em operação contra tráfico de droga no Brasil

Um cão rendeu-se à polícia na sequência de uma operação contra o tráfico de droga em São Paulo, no Brasil. A operação que aconteceu na quinta-feira resultou na detenção de três pessoas.As autoridades brasileiras partilharam imagens onde se pode ver o cão deitado no chão ao lado dos homens suspeitos com algemas atrás das costas.Segundo a Polícia de Narcóticos foram apreendidas 1176 doses de canábis, crendo que esta seria vendida pelas redondezas.O animal permaneceu na casa com a dona, que de acordo com as autoridades não está envolvida nos crimes.