Cão rouba microfone a jornalista durante emissão em direto e foge

Uma jornalista foi interrompida por um cão durante uma emissão de televisão. O animal decidiu atirar-se à mulher para lhe roubar o microfone e fugiu com o objeto na boca.As imagens mostram a jornalista a correr atrás do cão, mal este abocanhou o microfone. O canídeo conseguiu escapar ficando a jornalista sem microfone.Segundo o jornal The Sun, muitas foram as reações dos telespetadores do canal, que ficaram surpresos com o acontecimento em direto e com a atitude do cão.

A emissão acabou por ser interrompida e, mais tarde, a jornalista apresentou-se ao lado do cão, mostrando o microfone já com pouca 'saúde' e com algumas mordidelas.