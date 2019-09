Cão treinado ajuda dona que simula ter convulsões

Os cães são os melhores amigos do homem, e neste caso Colt não é uma excepção. Colt é um labrador que foi treinado para saber reconhecer sinais de quando alguém está a ter uma convulsão para que possa reagir de imediato.

Janaye Kearns, do Colorado, é a dona do Colt, e há uns anos sofreu uma hemorragia cerebral grave e por isso hoje em dia sofre de convulsões, consequência da hemorragia.





As convulsões,são semelhantes a ataques epiléticos e fazem com que Janaye caia no chão podendo assim bater com a cabeça. Qualquer impacto mais sério pode agravar a sua condição ou até ser fatal.

A mulher tem um canal no youtube, e gravou um vídeo a simular que estava a ter um ataque e o seu cão Colt reagiu de imediato.