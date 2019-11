Cão viaja sozinho em autocarro durante uma hora e ninguém se apercebe

Alfie entrou no autocarro sozinho e sentou-se ao pé das pessoas. A viagem durou uma hora e só se aperceberam do cão quando desceu as escadas do autocarro, em Darlington, na Inglaterra.O motorista viu que o animal seguia um homem e pensou que fosse o dono do cão.Um passageiro disse que Alfie parecia estar contente e não fez nenhum barulho: "Todos foram saindo do autocarro e o cão ficou para trás. Eu e o meu namorado estavamos na parte de cima e o animal na parte de baixo. Achei-o muito fofo por estar sentado sozinho. O motorista parecia muito nervoso, porque tinha que continuar a conduzir o autocarro, mas ao mesmo tempo queria ajudar. O Alfie ficou sentado no meu joelho enquanto lhe dava carinho, por isso acho que não estava com medo".A meio da viagem, o motorista ligou para vários veterinários, mas estavam fechados. Acabou por deixar o animal numa loja para seguir a viagem, mas pretendia voltar à loja para ir buscar o cão e levá-lo para casa.Entretanto, os passageiros do autocarro conseguiram entrar em contacto com o dono de Alfie e foi buscá-lo.Um porta-voz de Arriva contou: "Já tivemos alguns passageiros incomuns nos autocarros, mas este era muito bem comportado. O animal ficou num loja de viagens em Darlington, enquanto o motorista não o vinha buscar. Alfie já esta com o dono e gostavamos muito que os dois usufruissem do nosso serviço".