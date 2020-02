Cão visita esquadra no Texas para pedir ajuda e receber atenção

Um cão, chamado Chico, dirigiu-se sozinho a uma esquadra de polícia, no Texas, para informar que estava perdido do dono. O caso aconteceu no passado dia 11 de fevereiro.

De acordo com uma publicação feita na página de Facebook "Support Our Permian Basin Police Officers", o animal entrou na receção da esquadra em Odessa, para pedir "ajuda". Nas imagens é possível ver Chico com as duas patas da frente apoiadas no balcão a pedir atenção.





"Este rapaz feliz entrou na receção do departamento policial na noite passada", começam por escrever no Facebook. "Pensámos que queria candidatar-se a alguma posição", brincam. Mas, na verdade, o animal pretendia receber "amor e atenção", até que acabou por decidir ir embora.

Os agentes de autoridade ainda realizaram uma "busca exaustiva" por Chico. Procuraram-no pelas imediações da esquadra, mas não o encontraram porque regressou até ao dono.

"Ficámos aliviados por saber que ele voltou para o dono, em segurança", terminam os operacionais, referindo que "o Chico é bem-vindo [à esquadra] em qualquer altura".