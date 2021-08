Caos e desespero no Aeroporto de Cabul: Milhares invadiram as pistas para tentar fugir do Afeganistão

Os talibãs retomaram o poder no Afeganistão e o horror regressou de imediato ao país. Milhares de afegãos em pânico com a chegada dos radicais precipitaram-se esta segunda-feira para o aeroporto de Cabul numa tentativa desesperada de deixar o país. Centenas de pessoas invadiram as pistas de descolagem protagonizando cenas de agonizante desespero das quais resultaram pelo menos sete mortos.Três pessoas caíram para a morte depois de se agarrarem ao trem de aterragem de um avião militar no momento da descolagem, e dois afegãos armados terão sido baleados mortalmente por militares dos EUA quando tentavam forçar a entrada numa aeronave que ia partir. As outras duas vítimas terão morrido esmagadas pela multidão que se acotovelava para tentar entrar nos aviões.